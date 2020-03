Miell, vajra dhe bukë, sipas autoriteteve kompetente, ka në magazina për dy vitet e ardhshme, por në dyqane, mungon një produkt i vogël që pothuajse kurrë nuk e vërejmë në periudhë ta zakonshme (tharmi i bukës), shkruan Blic

Kompania “Biospringer RS” në qytetin Senta nga nesër do të fillojë prodhimin me kapacitet të plotë, në mënyrë që prodhimi i (tharmi i bukës) në pako të vogla të rritet me 450 përqind, ndërsa prodhimi në pako prej 500 gramësh për furrat e bukës, me 100 përqind./pesheva.com/