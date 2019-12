Cristiano Ronaldo nuk e ka kaluar këtë vit duarthatë nga aspektin individual.

Edhe pse humbi garën për të fituar çmimin e më të mirit nga FIFA dhe UEFA, portugezi fitoi një çmim.

34-vjeçari është shpallur lojtari i vitit nga Golbe Soccer Awards që u zhvillua në Dubai.

CR7 në sezonin që e lamë pas e fitoi titullin e Serie A dhe Ligën e Kombeve me Portugalinë për ta rrëmbyer këtë çmim.

Në anën tjetër, Ronaldo dështoi të fitonte Topin e Artë, pasi aty triumfoi Lionel Messi që u bë lojtari i parë në histori me gjashtë të tillë.

