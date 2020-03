Valdrin Mustafa ishte lojtari i parë shqiptar që doli pozitiv me coronavirus, teksa tashmë është i mbyllur në karantinë, siç ndodh me të gjithë.

Lojtari i Kosovës, i cili në të kaluarën ka luajtur edhe për ekipin e moshave të Shqipërisë, ka folur për “Top Channel”, ku tregon për simptomat e para dhe për momentin që ka kaluar.

“Deri tani jam mirë, më dhemb pak koka dhe fyti po në përgjithësi jam shumë mirë. Pardje nuk kam qenë mirë, kisha probleme me frymëmarrjen dhe temperaturë, por tani jam shumë mirë. Kisha probleme me fytin dhe fola me mjekët, më bënë testin dhe të martën në mëngjes mësova se jam pozitiv”, deklaroi Mustafa.

Reprezentuesi i Kosovës U21 thotë se nuk e di nga kush u infektua, por beson se duke luajtur në klubin e tij Hannover 96.

“Nuk di nga kush e mora, besoj nga klubi duke luajtur. Kur e mora vesh isha pak në panik, se isha në shtëpi. Kjo është si një grip, por kisha frikë për prindërit, babai bëri testin dhe doli negativ. Po presim testin e të gjithë familjarëve të tjerë”.

“Kisha rreth një javë që ndjeja simptoma. Në fillim më dhimbte vetëm fyti, pak koka, nuk kisha aspak temperaturë”.

“Doja shumë të flija dhe thashë do më kalojë. Por më pas ndjeva dhimbje tek gjoksi dhe e kuptova se diçka nuk po shkonte mirë”.

21-vjeçari tregon se tallej me shokët e skuadrës duke i ngacmuar se ishte i infektuar, para se të dilte pozitiv.

“Unë tallesha me shokët e ekipit që kam coronavirus, por rezultoi që kjo ishte e vërtetë. Të gjithë në klub janë testuar dhe ka dalë një tjetër pozitiv”, tha sulmuesi nga Kosova.

“Shpresoj ta kaloj sa më shpejt, kryesorja është të mos prekë pleqtë dhe prindërit. Ne qëndrojmë të ndarë, unë rri vetëm edhe për të ngrënë në dhomë. Jam pak i mërzitur, se kisha katër ditë pushim e thashë do rri me familjen. Por kështu ishte e shkruar”, përfundoi Mustafa.