Cilat janë rregullat për hedhjen e mbeturinave në Zvicër?

Zviceranët janë të përpiktë kur bëhet fjalë për hedhjen e mbeturinave dhe, për çudi, ata kanë rregulla të rrepta se si të hedhin mbeturinat në mënyrë të saktë mjedisore, transmeton albinfo.ch.

Një postim i fundit në forumin e mërgimtarëve na tërhoqi vëmendjen, sepse tregon që disa ardhje të reja mund të mos dinë të gjitha detajet e ndërlikuara të përfshira në hedhjen e mbeturinave të një personi në Zvicër.

Ky person shkroi: «Agjencia që më mori me qira banesën më dërgoi një letër me fotografi të mbeturinave të mia të hapura, ku ata më identifikuan me dokumentet e mia personale. Ata më dërguan një gjobë për të paguar, sepse unë nuk i kam ndarë siç duhet mbeturinat.

“Sa i ligjshëm është ky veprim për të hapur mbeturina dhe për të më identifikuar mua?”

Është e qartë se ky person nuk është i vetëdijshëm se hedhja e mbeturinave të tyre në një qese plehra pa e ndarë atë është një vepër e dënueshme në Zvicër.

Për shembull, përzierja e shisheve PET me kanaçe ose letër mund të rezultojë me gjobë të rëndë, sasia e së cilës përcaktohet nga secila komunë individuale.

Po, punëtorët komunalë kanë të drejtë të kalojnë nëpër qese plehra për të identifikuar shkelësit e mbeturinave, shkruan The Local.ch.

Për shembull, vitin e kaluar një grua në zonën e Lozanëve u gjobit me 190 franga pasi dyshohet se ajo i dëboi mbeturinat e saj të mërkurën. Sipas akteve nënligjore lokale, mbeturinat mund të vendosen vetëm në rrugë për grumbullim të hënave.

Baganta e saj ishte hapur dhe një faturë ishte gjetur në emrin e saj, duke lejuar detektivët e plehrave që ta identifikonin atë.

Gjithashtu vitin e kaluar, patrullimet e mbeturinave u ndanë dhjetëra gjoba prej 40 frangave njerëzve në Grenchen, kantoni Solothurn, për hedhjen e qeseve të tyre të plehrave në mënyrë të çuditshme në rrugë sesa në pikat zyrtare të braktisjes.

Mos harroni: mbeturinat janë çështje serioze në Zvicër. Këto janë gjërat që duhet të mbani në mend:

-Ju nuk mund të përdorni vetëm çdo qese për të hedhurinat e plehrave tuaja. Eachdo kanton ka çanta të përcaktuara posaçërisht, me çmim sipas madhësisë së tyre (35, 60, ose 100 litra).

-Theantat janë në dispozicion në të gjitha supermarketet, dyqanet ushqimore dhe dyqanet e komoditetit. Sidoqoftë, nuk mund t’i gjeni në raftet dhe do të duhet t’i kërkoni ato në arkë. Arsyeja është se çantat janë të shtrenjta – mbi 30 franga për 10 nga ato me madhësi më të vogla – dhe njerëzit i kanë vjedhur ato.

-Ju nuk duhet të hidhni riciklimet tuaja, duke përfshirë shishet PET, qelq, karton, letër, kanaçe, alumin dhe bateri, në bagazhin e plehrave. Përkundrazi, ata duhet të shkojnë në një pikë mbledhjeje të caktuar posaçërisht në komunën tuaj të banimit.

Ndiqni të gjitha këto rregulla dhe nuk do të keni më nevojë të shqetësoheni për policinë e plehrave që trokasin në derën tuaj.