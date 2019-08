View this post on Instagram

Excited to share our little guys nursery. loving the boho vibes #babyanstead @ant_anstead 💫💙 8 week countdown starts this week 👏🏼🙌🏼. Flynn Recliner- @oilostudio Feather Bedding – @oilostudio Fiddle leaf tree – @lpgardenworks Hudson Crib- @babyletto Eero Dresser / changing table- @babyletto Hanging Light- @luluandgeorgia Rugs – @westelm Star mobile – @potterybarn dream catcher – @rogersgardens Gold pouf and Hippo Rocker – @crateandkids Mini Table and Chairs and Grey Pouf – @homegoods