Rreth 50,000 mijë tifozë të Liverpoolit janë prezent në Madrid për finalen e madhe të Ligës së Kampionëve.

“Reds” kanë vërshuar rrugët e Madridit duke krijuar një atmosferë fantastike.

Përveç himnit të skuadrës “YNWA” dhe këngët për futbollistët e skuadrës tifozët janë argëtuar edhe me këngën e Dua Lipës dhe Calvin Harrisit “One Kiss”

Këtë këngë se bashku me tifozët e Liverpoolit e interpretoi Chelcee Grimes.

Ndeshja e madhe finale fillon nga ora 21:00.

“One kiss is all it takes…” 💋

🎶 @ChelceeGrimes pic.twitter.com/fCZsM3rXpj

— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) June 1, 2019