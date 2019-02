Komisioni Rregullator për Energjetik ka njoftuar për ndryshimin e çmimeve të derivateve të naftës. Sipas vendimit të ri, çmimet e benzinave do të shtrenjtohen për 0.5 dhe 1 denarë, ndërsa çmimi i dizelit mbetet i pandryshuar. Sipas vendimit çmimet e EUROSUPER-95 dhe EUROSUPER-98 do të rriten për 0.5, gjegjësisht 1 denarë, dhe një litër do të kushtoj, 62.50, gjegjësisht 64.50 denarë. Çmimi i EURIDIZEL mbetet i njëjtë, pra, një litër do të kushtojë 60 denarë. Çmimet e reja hyn në fuqi nga mesnata dhe do të vlejnë për dy javët e ardhshëm.