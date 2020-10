Takimi i fundit i Qeverisë së Sërbisë me misionin e FMN-së në kuadër të marrëveshjes aktuale ka përfunduar dhe tani është e sigurt që në 2021 do të ketë një rritje të pagave edhe pensioneve.

Gjysmë milioni qytetarë të punësuar në sektorin publik dhe rreth 1.7 milion pensionistë duhet të presin të ardhura më të larta nga janari dhe rritjet janë të sigurta edhe për rreth 350,000 njerëz që sot marrin pagë minimale 30,000 dinarë në muaj.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, tha se ai insistoi gjatë takimit me Fondin Monetarë Ndërkombëtarë për rritjen e pagave dhe theksoi se ne do të jemi vendi i vetëm, jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë, i cili do të rrisë pagat pavarësisht krizës.

“FMN tha që pagat, pensionet dhe gjithçka tjetër nuk duhet të rriten, ata janë të kujdesshëm dhe më pëlqen qasja e tyre.

Ata janë skeptikë, por ne këmbëngulëm dhe treguam hapësirë të mjaftueshme për të rritur pagat në sektorin publik,” tha ai.

Vuçiç shtoi se ka hapësirë për rritje të buxhetit.

Edhe Ministri i Financave, Sinisha Malli, gjithashtu deklaroi këtë mëngjes se me buxhetin për vitin 2021 do të ndajë më shumë para për rritjen e pagave në sektorin publik dhe pensionet.

Përderisa ende pritet një informacion më i saktë se sa do të rriten pagat në sektorin publik, si në masë ashtu edhe sipas fushave, tashmë dihet që pensionet do të rriten sipas formulës zvicerane, me 5.9 përqind.

Njëkohësisht paga minimale do të jetë më e lartë për 6.6 përqind dhe në vend të 30,000 sa shtë këtë vit, do të arrijë në 32,126 dinarë./presheva.com/