Pete Lau kohët e fundit ka postuar në Twitter se OnePlus do të na sjell diçka të veçantë.

Kësaj here, mund të ketë tre pajisje të reja OnePlus për herë të parë ndonjëherë: një OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 dhe një OnePlus 8 Pro.

Versioni Lite do të përfshinte një ekran OLED 6.4 inç. Kjo pajisje do të përfshijë gjithashtu një sensor të gjurmëve të gishtërinjve në ekran, 8 GB RAM, opsionet e ruajtjes 128/256 GB, një procesor MediaTek 1000, një bateri 4,000mAh dhe një aparat fotografik me sensorë 48MP, 16MP dhe 12MP.

Ky smartphone gjithashtu do të mbështesë karikimin e shpejtë 30W.

Ju mund të merrni OnePlus 8 Lite për 430 dollarë ose 472 dollarë, në varësi të hapësirës që dëshironi.

OnePlus 8 i rregullt do të përfshinte të njëjtën teknologji të ngarkimit të shpejtë 30W, bateri 4,000mAh dhe një vlerësim IP53.

Mund të integroj gjithashtu mbështetjen NFC, një procesor Snapdragon 865, mbështetje 5G, një aparat fotografik me 60MP, 16MP, dhe një sensor 12MP, një kamerë selfie 32MP, opsione RAM 8/12GB dhe opsione ruajtjeje 128/256GB.

Çmimi do të fillonte në 472 dollarë për hapësirën 8 GB RAM + 128 GB, dhe mund të shkojë deri në 573 dollarë për variantin e ruajtjes RAM 12 GB + 256GB.

OnePlus 8 Pro do të përfshijë një kamerë selfie me një sensor 32MP dhe një aparat fotografik ToF.

Kjo do të mundësonte njohjen 3D të fytyrës në këtë pajisje.

Ekrani i tij do të ishte një ekran 6.7-inç me shpejtësinë e rifreskimit deri 120Hz.

Do të arrinte në tre konfigurime të ndryshme, hapësirë 8 GB / 128 GB për 645 dollarë, 8 GB / 256GB për 716 dollarë dhe hapësirë 12 GB / 512GB për 788 dollarë.