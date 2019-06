Plani serb për ta inskenuar “katastrofën humanitare” në veri po vazhdon me ngulm nga Beogradi, ekskluzivisht nga kreu i shtetit, Aleksandar Vuçiq.

“Është hedhur helm në Gazivodë, dhe mos pini ujë nga ujësjellësi”, është urdhri tjetër që vjen nga strukturat e terrenit në komunat e veriut.

Një kanal i besueshëm i redaksisë së RTK-së nga veriu ka thënë se përveç kryetarëve të komunave, shumë aktiv në këtë drejtim, është edhe Zoran Millojeviq i njohur si “Zelja”, i cili, kryesisht, vepron me presion dhe me dhunë, sa herë ka nevojë Beogradi zyrtar.

“Zelja gjithmonë është aty ku urdhrat e Beogradit hasin në vështirësi për t’u zbatuar nga qytetarët dhe rendi i dytë i strukturave. Kështu ka ndodhur vazhdimisht edhe në kohën e zgjedhjeve apo mosmarrëveshjeve brenda Listës Srpska”, ka thënë burimi për RTK.

“Për ta zbatuar këtë plan po flitet se janë përfshirë edhe serbët prorusë. ‘Zelja’ ka kontaktuar edhe me Momçilo Arllovin, një serb që ka qenë bashkëpunëtor i shërbimeve serbe të inteligjencës, dhe shumë i afërt me Dejan Damnjanoviqin, i cili është shumë i lidhur me rusët Leonid Savin dhe Aleksandar Duginin, ideologun e Putinit”, ka përfunduar burimi.

Ndryshe, gjatë ditës së djeshme kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka folur për skenarin e Serbisë rreth një “katastrofe humanitare” në veri të vendit.

Ai ka thënë se janë në dijeni për një plan të tillë të improvizimit të një krize humanitare, dhe se nuk do të lejojnë realizimin e këtij plani serb.