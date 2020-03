Mediat ruse kanë vendosur një “fushatë të rëndësishme dezinformimi” kundër Perëndimit për të përkeqësuar ndikimin e coronavirusit, gjenerimin e panikut dhe mbjelljen e mosbesimit, sipas një dokumenti të Bashkimit Evropian të parë nga Reuters.

Ndërkohë, po sipas Reuters, Kremlini mohoi pretendimet të mërkurën, duke thënë se ato ishin të pabazuara.

Dokumenti i BE-së thoshte se fushata ruse, duke nxitur lajme të rreme në internet në anglisht, spanjisht, italisht, gjermanisht dhe frëngjisht – përdor raporte kontradiktore, konfuze dhe me qëllim të keq për të bërë më të vështirë për BE-në që të komunikojë reagimin e saj ndaj pandemisë.

“Një fushatë e rëndësishme dezinformimi nga media shtetërore ruse dhe mediat pro-Kremlin në lidhje me COVID-19 është duke vazhduar”, tha dokumenti i brendshëm nëntë faqesh, i datës 16 mars, duke përdorur emrin e sëmundjes që mund të shkaktohet nga coronavirusi.

“Qëllimi gjithëpërfshirës i dezinformimit të Kremlinit është të përkeqësojë krizën e shëndetit publik në vendet perëndimore … në përputhje me strategjinë më të gjerë të Kremlinit për përpjekjen për të shkatërruar shoqëritë evropiane”, është thënë në dokumentin e prodhuar nga krahu i politikës së jashtme të BE-së, Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm.

Një bazë e të dhënave e BE-së ka regjistruar pothuajse 80 raste të dezinformatave në lidhje me coronavirusin që nga 22 janari, thuhet në të, duke përmendur përpjekjet ruse për të forcuar akuzat iraniane në internet, të cituara pa prova, se coronavirusi ishte një armë biologjike e SHBA-së.

Ndërkohë, shumica e shkencëtarëve besojnë se sëmundja kishte origjinë nga lakuriqët në Kinë para se të kalonte te njerëzit.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov vuri në pah atë që ai tha se ishte “mungesa në dokumentin e BE-së për një shembull specifik ose lidhje me një media specifike”.

“Ne po flasim përsëri për disa akuza të pabazuara që në situatën aktuale janë ndoshta rezultat i një makthi anti-rus”, ka thënë Peskov, shkruan më tej Reuters, përcjell Telegrafi.

Dokumenti i BE-së përmendi shembuj nga Lituania deri në Ukrainë, përfshirë pretendime të rreme se një ushtar amerikan i vendosur në Lituani ishte infektuar dhe shtruar në spital.

Madje, siç është thënë më tej, në mediat sociale, RT në gjuhën spanjolle të financuar nga shteti rus ishte burimi i 12-të më i njohur i (lajmeve) të coronavirusit midis janarit dhe mesit të marsit, bazuar në sasinë e lajmeve të shpërndara në mediat sociale.

EEAS (Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm) nuk pranoi të komentojë drejtpërdrejt në raport, shkruan Reuters.

Komisioni Evropian tha se ishte në kontakt me Google (GOOGL.O), Facebook (FB.O), Twitter (TWTR.N) dhe Microsoft (MSFT.O).

Një zëdhënës i BE-së akuzoi Moskën se “po luante me jetën e njerëzve” dhe u bëri thirrje qytetarëve të BE-së që të “jenë shumë të kujdesshëm” dhe të përdorin vetëm burime të lajmeve që ata besojnë.

“Krijimi njerëzor”

BE dhe NATO më parë kanë akuzuar Rusinë për veprim të fshehtë, duke përfshirë dezinformimin, në përpjekje të destabilizojë Perëndimin duke shfrytëzuar ndarjet në shoqëri.

Rusia mohon çdo taktikë të tillë dhe presidenti Vladimir Putin ka akuzuar “armiqtë e huaj” për shënjestër të Rusisë duke përhapur lajme të rreme për coronavirusin për të hequr panik.

Sipas shkrimit të Reuters, mediat ruse në Evropë nuk kanë qenë të suksesshme në arritjen e publikut më të gjerë, por ofrojnë një platformë për popullistët anti-BE dhe polarizojnë debatin, ka treguar analiza nga BE dhe grupe joqeveritare.

Raporti i EEAS përmendi trazira në fund të shkurtit në Ukrainë, një ish republikë Sovjetike që tani kërkon të anëtarësohet në BE dhe NATO, si një shembull i pasojave të një dezinformimi të tillë.

Aty u tha se një letër e rreme që pretendonte të ishte nga Ministria e Shëndetësisë e Ukrainës kishte thënë se ishin pesë raste të coronavirusit në vend.

Autoritetet ukrainase thonë se letra është krijuar jashtë Ukrainës, thuhet në raportin e BE-së.

“Mesazhet e dezinformimit Pro-Kremlin avancojnë një narrativë se coronavirusi është një krijim njerëzor, i krijuar nga Perëndimi”, thuhet në raport, i cituar për herë të parë nga Financial Times.

Ai citoi lajmet e rreme të krijuara nga Rusia në Itali – e cila po vuan shpërthimin e dytë më vdekjeprurës të coronavirusit në botë – duke pretenduar se BE nuk ishte në gjendje të merrej në mënyrë efektive me pandeminë, me gjithë një seri masash kolektive të marra nga qeveritë ditët e fundit, përcjell Telegrafi.

EEAS gjithashtu ka ndarë informacionin me Sllovakinë për përhapjen e lajmeve të rreme duke akuzuar kryeministrin e vendit, Peter Pellegrini, se ishte infektuar me virusin dhe duke thënë se ai mund të ketë kaluar infeksionin te të tjerët në samitet e fundit.

Ndërkohë, udhëheqësit e BE-së kanë kontaktuar përmes videokonferencave që nga fillimi i marsit.