Një debat i vazhdueshëm dhe që me siguri ju ka prekur të gjithëve ka të bëjë me temperaturën në zyrë. Përse do thoni ju?

Femrat përgjithësisht preferojnë një hapësire pune më të ngrohtë se burrat, kjo për arsye biologjike dhe sociologjike ndërsa meshkujt janë më të prirur për ambiente me temperatura të freskëta.