Zvicra është e shtrenjtë, por punëtorët priren të fitojnë para të mëdha – dhe sigurisht që është rasti për specialistët e IT-së

Specialistët e IT kërkohen në të gjithë botën, prandaj nuk është për t’u habitur që pagat e tyre janë në skajin më të lartë të spektrit.

Ajo që fitojnë specialistët e IT në Zvicër do të varet kryesisht nga përvoja, niveli i arsimimit dhe specializimi – por edhe ata që sapo kanë filluar janë paguar mirë.

Shifrat vijnë nga një studim mbi pagën i bashkuar nga TIK zviceran dhe raportuar në mediat 20 Minuta. Studimi u referohet atyre me përvojë tre vjeçare, përveç nëse tregohet ndryshe, transmeton The Local, përcjell albinfo.ch.

Ata që fillojnë e që kanë përfunduar një praktikë të shkencave kompjuterike – edhe pa mbaruar Maturën (provimi i daljes nga shkolla e mesme) – fitojnë mesatarisht 60,792 franga në vit.

Në të kundërt, ata me një diplomë master fitojnë mesatarisht 86,785 franga në vit.

Industria e IT-së i nënshtrohet ndryshimit të shpejtë – me detyra të reja dhe madje edhe punë të reja të krijuara rregullisht.

Mediamatiker (anglisht: mediamatician) – i cili sipas 20 Minutes është një kombinim midis “shkencëtarit të kompjuterit dhe biznesmenit” dhe ekziston vetëm në Zvicër – mund të jetë krijuar krahasimisht kohët e fundit, por ata prapë fitojnë mesatarisht 91,104 në vit.

Operatorët e TIK fitojnë 93,269 franga në vit, ndërsa Mbështetësit e TIK – të cilët kryejnë shumë nga detyrat e njëjta si Operatorët e TIK, por kanë një shkallë më të madhe vjetërsie, fitojnë 99,855 franga.

Inxhinierët DevOps – të cilët marrin një pamje më të gjerë të shërbimeve të IT të një organizate – marrin një rritje page mjaft të majme, duke fituar 119,811 në vit.

Arkitektët e TIK bëjnë një hap tjetër përpara, duke fituar 139,209 franga në vit. Theshtë e njëjta gjë për Menaxherët e Ndihmës me TIK të cilët fitojnë 142,850 në vit (pesë vjet përvojë).

Por nëse vërtet doni të fitoni para të mëdha në industrinë e IT – dhe nuk keni arritur ende të shpikni Facebook ose Microsoft – Menaxhimi i Programit IT është puna për ju.

Një Menaxher i Programit të IT do të fitojë mesatarisht 150,589 franga në vit (me pesë ose më shumë vjet përvojë).