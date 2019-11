Kur Serbia të ndaloj importin e veturave të përdorura me motor Euro 3, qytetarët do të paguajnë një veturë që kushton rreth 3,000 € sot të paktën 500 € më shumë, dhe makina më e vjetër që do të importohet në Serbi do të jetë 14 vjet e vjetër.

Kur Presidenti Aleksandar Vucic njoftoi mundësinë e ndalimit të importit të makinave me standardin Euro 3, si një nga masat për uljen e ndotjes, ishte e qartë se shtetasit e Serbisë do të drejtonin automjete më të reja dhe më të shtrenjta në të ardhmen. Në vend të makinave të prodhuara nga 2000 deri në 2005, masa e re do të bënte praktikisht të mundur importimin e makinave të përdorura me standardin Euro 4, prodhimi i të cilave filloi në qershor 2005./presheva.com/