Ish-presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, ka thënë se Kosova duhet të ketë kujdes lidhur me idenë e “korrigjimit të kufijve” me Serbinë.

“Serbia është shtet që nuk fal asgjë, është shtet që dëshiron të grabisë, prandaj me këtë (korrigjimi i kufijve v.j.) duhet të kemi kujdes”, ka thënë Sejdiu, në një paraqitje në RTK 3.

Ai është shprehur se Kosova nevojë për relaks marrëdhëniesh me Serbinë, por asnjëherë nuk duhet të rrëshqitet sipas interesit të Serbisë.

Sipas tij, qëllimi i Serbisë është për të kompremetuar suksesin që e ka pasur Kosova, si shpalljen e Pavarësisë dhe opinionin e GJND-së.

Sejdiu i ka parë si pozitën dhe si opozitën me përgjegjësi karshi proceseve nëpër të cilat po kalon Kosova.

“Në një vend janë përgjegjës edhe pozita e edhe opozita për mbarëvajtjen e çështjeve dhe politikave shtetërore. Respektimi i Kushtetutës duhet t’i bashkojë të gjithë”, ka thënë ai.