Sëmundja e Parkinsonit është sëmundje që e nxitë trurin të dëmtohet me kohën, ndërkaq shkaktohet nga humbja e qelizave nervor në pjesë specifike të trurit.

Këto qelizave nervore përdoren për të na ndihmuar të përçojmë mesazhe mes trurit dhe sistemit nervor.

Simptomat e sëmundjes së Parkinsonit kanë tendenca të zhvillohen ngadalë.

Nga hulumtimet e reja, thuhet se nëse keni probleme të shpeshta me ereksion, atëherë ju mund të jeni të rrezikuar nga kjo sëmundje.

“Parkinson’s Foundation” ka deklaruar se problemet seksuale, në veçanti problemet me ereksion, mund të jenë shenjë e Parkinsonit.

Ata kanë treguar se pacientët që vuajnë nga Parkinsoni shpeshherë zhvillojnë disfunksion seksual, ku meshkujt janë më të prekur sesa femrat.

Besohet se kjo shkaktohet nga humbja e dopaminës – efekt anësor i sëmundjes së Parkinsonit.