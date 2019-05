Deputetët e Kuvendit të Sërbisë sot kanë miratuar ndryshimet në Kodin Penal të Serbisë, i cili shfuqizon dënimin me burg prej 30 deri në 40 vjet dhe fuqizon burgim të përjetshëm për krimet më të rënda. Dënim i përjetshëm është paraparë për vrasje të rënda, përdhunim, shfrytëzim të personit të mitur, shtatzëbat dhe dhe personit të pa aftë, që është në përputhje me propozimin e Fondacionit “Tijana Jurić”, të cilin e kanë përkrahur rreth 160,000 qytetarë. Dënimi me burgim të përjetshëm është shtrirë në të gjitha veprat e tjera penale për të cilat ligji në fuqi parashikon dënimin prej 30 deri në 40 vjet. Këto vepra janë vrasjet e përfaqësuesve të organeve më të larta shtetërore, krime të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Serbisë, bashkëveprim për kryerjen e krimeve, gjenocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte kundër civilëve, krime lufte kundër të plagosurve dhe të sëmurëve, terrorizëm … Është parashikuar që personi i dënuar me burgim të përjetshëm mund të lirohet me kusht pas 27 vjet burgim. Në pajtim me iniciativën e Fondacionit “Tijana Jurić”, është paraparë megjithatë që gjykata nuk mund ta lirojë personin e dënuar për krimet e përcaktuara me këtë iniciativë – për ata që janë dënuar për vrasjen e fëmijëve, grave shtatëzëna dhe personave me aftësi të kufizuar. Gjithashtu parashihen ndëshkime më të rrepta për të kthyerit që kanë kryer që kanë kryer vepra penale. Dënimet ashpërsohen për abuzimin dhe torturë, dhunën në familje, evazionin fiskal, vrasjen dhe keqpërdorimin e kafshëve, ndalimin e një zyrtari nga kryerja e një veprimi zyrtar, sulm ndaj personit zyrtar në kohën e kryerjes së një veprimi zyrtar, marrja pjesë në një grup që pengon një zyrtar të kryejë një veprimi zyrtar dhe sjellje të dhunshme në ngjarjet sportive. Ndryshimet dhe plotësimet janë në përputhje me organin ndërkombëtar që përcakton standardet globale në fushën e luftimit të pastrimit të parave dhe luftës kundër terrorizmit. Gjithashtu është duke u futur një vepër e re penale – sulm ndaj avokatëve, i cili është në përputhje me propozimin e Odën e Avokatëve të Serbisë. Në votim morën pjesë themeluesi i Fondacionit “Tijana Jurić”, Igor Juriç../presheva.com/