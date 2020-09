Analisti politik dhe Profesori universitar Ardian Kastrati në emisionin Debat të RTK-së duke e vlerësuar takimin në Uashington ka thënë se se pala Serbe ka njetër strategji nga ajo kosovare.

Sipas tij, Vuqiqi bënë dialog me BE dhe SHBA dhe zotohet se do ta kryej çështjen e Kosovës. “Krejtë këto i bënë për përfitime ekomomike”, tha Kastrati.

Pas gjithë këtyre Serbia s’ka asnjë pretekst për ta njohur Kosovën, sepse sipas tij, Serbia tash nuk frilësohet nga asgjë.

“Tash ajo nuk mund të bombardohet për ta njoftë Kosovën, as sanksionet nuk e kanë efektin për ta njohur Kosovën. Kështu që Serbia nuk do ta njoh Kosovën edhe për një kohë të gjatë”, ka thënë Kastrati.