Sërbia po kërcënohet nga taksat evropiane, energjia elektrike mund të shtrenjtohet në mënyrë dramatike

Nëse Europa ia vë Sërbisë taksën në emetimet e dioksidit të karbonit (CO2), të cilat paguhen për prodhimin e energjisë elektrike nga qymyri, konsumatorët e Ballkanit Perëndimor mund të presin një rritje drastike të çmimeve të energjisë elektrike. Me humbjet në rrjet, të cilat në rajonin tonë janë deri në 16 përqind, kilovatët do të mund të jenë më të shtrenjtë deri edhe në 30 përqind. Ky propozim është dëgjuar të enjten në Konferencën Profesionale Ndërkombëtare të “Industria e Energjisë Elektrike në Rajon – Zhvillimi i Tregut”, organizuar nga “Balkanmagazin” dhe “Elektoekonomia e Serbisë”. Sipas Jasmina Trhulj, përfaqësuese e Sekretariatit të Shoqatës Energjetike të Evropës Juglindore, çmimi i të drejtave të emetimit të dioksidit të karbonit nga termocentralet në tregun evropian po rritet me shpejtësi në muajt e fundit. Siç tha ajo, për emetimin e një kilogramë të CO2 nga termocentralet tani duhet paguar nga 22 në 24 euro. Përfaqësuesit e EDS-së të Sërbisë I frigohen kësaj rritje duke theksuar se kushtet e vështira ekonomike në vendin tonë do të pamundësojnë që qytetarët që jetojnë në vendet ma pak të zhvilluara ti përbalojnë këto, çmime. Në Ballkanin Perëndimor, Serbia ka çmimin më të ulët të energjisë elektrike në rajon, ndërsa Bullgaria ka çmimin më të mirë midis vendeve të BE.(presheva.com)