Gardhi me tel në kufirin me Maqedoninë Veriore, ndërtimi i të cilit, sipas vetëqeverisjes lokale në Preshevë, ka filluar dy muaj më parë, është duke u ngritur në përputhje me ndryshimet në Dekretin e qeverisë për masat gjatë gjendjes së jashtëzakonshme.

Dekreti përcakton që për të parandaluar përhapjen e Covid 19, dhe posaçërisht kalimin masiv të paautorizuar të vendkalimit kufitar, urdhërohet pushtimi i përkohshëm në tokë private ose shtetërore përgjatë kufirit me Maqedoninë Veriore dhe Bullgarinë, përcjell presheva.com.

E gjithë kjo thuhet në shpjegimin e vendimit të Ministrisë së Financave për vendimin për okupimin e përkohshëm të pasurisë përmes së cilës kalon ky gardh, dhe botuar në faqen e internetit mfin.gov.rs

Në Preshevë, vetëqeverisja lokale i tha Tanjugut se punimet në gardhin 147 kilometra të gjatë kanë filluar dy muaj më parë, se ajo tashmë është vendosur në pronë të shtetit, ndërsa ndërtimet në parcela private dhe në pyje është ndalur.

Ata kujtojnë se gardhi i parë i tillë u ngrit nga Hungaria në vitin 2015, më pas ishte bërë midis Sllovenisë dhe Kroacisë, dhe se është planifikuar edhe me Bullgarinë.

Kryetari i komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi, tha për Tanjug, pëcjell presheva.com se Qeveria e Serbisë i informoi ata për ndërtimin e gardhit me tel pak para fillimit të punimeve, pasi, siç shton ai, ngritja e gardhit është pjesë e marrëveshjes me Bashkimin Evropian për të parandaluar një valë të mundshme të refugjatëve nga lindja.

Me kërkesë të Drejtorisë së Pronave të Republikës, Ministria e Financave miratoi një vendim për pushtimin e përkohshëm të tokës në 30 Prill, në mënyrë që gardhi të kalonte nëpër parcela private dhe shtetërore dhe komunale, të cilat, siç specifikohet, mund të jenë në fuqi për një maksimum tre vjet.

Teli ndan pronat

Sipas asaj zgjidhjeje, gardhi i telit duhet të kalojë pothuajse neper 200 parcela private në fshatin Miratoc në territorin e Komunës së Preshevës, një në Brigadat e Preshevës, pesëmbëdhjetë në Llojan, disa në fshatin Tabanoc, dy në fshatin e Kumanovës Vaksince dhe një në Kumanovë.

Arifi shtoi se ka biseduar me përfaqësuesit e Drejtorisë së Pronave për përdorimin e përkohshëm të tokës përgjatë vijës kufitare dhe se pronarët janë duke u ankuar sepse telat ndajne pronën e tyre, kështu që disa pjesë mbeten në anën maqedonase.

Ministria e Financave, e cila e miratoi atë vendim, gjithashtu deklaron se kompensimi për tokën e pushtuar përkohësisht i bie Republikës, dhe se ajo do të përcaktohet përpara organit kompetent administrativ komunal.

Arifi thotë se në të njëjtën kohë kur është duke u vendosur gardhi prej teli, duhet të hapet vendkalimi kufitar Miratovac-Llojan, përmes të cilit do të ishte më e lehtë për vendasit dhe fermerët të kultivojnë arat në të dy anët e kufirit.

“Këta njerëz tani do të duhet të ecin më shumë se 50 kilometra kur gardhit të ndërtohet në fusha”, tha Arifi dhe kujtoi që të dy parlamentet e Maqedonisë dhe të Serbisë miratuan një ligj në fund të vitit 2019 për të hapur atë vendkalimin kufitar./presheva.com/