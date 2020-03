Analisti politik, Daniel Serwer, përmes platformës Skype ka thënë se ka prezantuar idetë e tij rreth çështjes së Kosovës, përkatësisht si e sheh ai mundësinë e arritjes së një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, brenda së cilës do të kishte edhe një shkëmbim territoresh.

Siç ka bërë të ditur Serwer përmes faqes së internetit peacefare.net, ai në një konferencë në Prishtinë për dialogun Kosovë-Serbi ka thënë se ai është kundërshtar i shkëmbimit të territoreve dhe njerëzve në Ballkan.

Dhe për këtë ai ka përmendur disa arsye.

Sipas tij, ndër tjerash, kjo do të çonte, herët a vonë, në zhvendosjen masive të serbëve nga jugu i lumit Ibër dhe shqiptarët nga Serbia.

“Unë nuk besoj se asnjë nga marrëveshjet që kam parë mund të përshëndetet nga presidentët Aleksandar Vuçiq dhe Hashim Thaçi ose të miratohen në parlament në Beograd ose Prishtinë, dhe sigurisht jo në një referendum në Kosovë. Një shkëmbim toke do të destabilizonte Bosnjën dhe Hercegovinën, ku Milorad Dodik ka qenë i qartë për qëllimin e tij për të çuar Republikën Srpska drejt ndarjes, në rast të ndarjes së Kosovës”, ka thënë Serwer.

Sipas tij, gjithashtu, një shkëmbim tokash në Ballkan do të forconte pretendimet e Rusisë për pavarësinë e Abkhazisë dhe Osetisë Jugore, ndarjen e Transnistrisë, Donetskut dhe Luhanskit, si dhe aneksimin e Krimesë.

Anëtarësimi i OKB-së për Kosovën do të ishte i mundur vetëm nëse Uashingtoni do të pranonte këto çështje, për të cilat nuk kanë interes për ta bërë, vlerëson Serwer.

Pra, sipas Serwer, pse kaq shumë vëmendje për një ide të tillë dhe aq shumë urgjencë për përfundimin e marrëveshjes dhe pse presidenti Thaçi që dikur e kundërshtoi idenë e ndarjes së Kosovës, ndryshoi mendjen?

“Më së miri për ta pyetur atë natyrisht, por shpjegimi im është ky: ai e pa që Beogradi po përparonte me idenë në Uashington, ku ka edhe një administratë nacionaliste dhe John Bolton ishte kundër pavarësisë së Kosovës. Pra, kur Bolton tha se do të mbështeste idetë e ndarjes nëse Vuçiq dhe Thaçi mund të pajtohen, presidenti Thaçi u shqetësua se do të dilte dhe do të përfundonte me një propozim të njëanshëm: veriu i Kosovës do të shkonte në Serbi pa asnjë përfitim për shqiptarët”, mendon Serwer.

Kështu, shton tutje, ai, “Thaçi ftoi shqiptarët e Preshevës në Prishtinë dhe e bëri të qartë se asnjë propozim i njëanshëm nuk do të kalonte – duhet të jetë reciprok”.

Kjo, mendon Serwer, ishte një gjë e arsyeshme për të bërë, por kjo nuk do të thotë se ka një propozim të pranueshëm, madje edhe një reciprok.

“Si mund të dorëzojë Vuçiq territorin në jug të Serbisë që Thaçi dëshiron, në kundërshtim me shqetësimet për sigurinë e rrugës kryesore të Serbisë drejt detit? Si mund të mbijetojë braktisja e komuniteteve serbe dhe vendeve fetare në jug të Ibrit? Si mundet Thaçi të heqë dorë nga Mitrovica e Veriut, e cila ishte shumica shqiptare para luftës, si dhe Trepça dhe Gazivoda, burimet kryesore natyrore të vendit të tij dhe furnizimin me ujë?”, shtron pyetjet Serwer.

Në këtë drejtim, ai ka përfunduar duke shtruar një pyetje: Pse kjo urgjencë?

“Unë e kuptoj pse Beogradi mund të ndjejë ndonjë presion për një zgjidhje të hershme, pasi ka të bëjë me anëtarësimin e saj në BE. Por Kosova duhet ta dijë se sapo Serbia të hyjë në fazat përfundimtare të pranimit, do të duhet të bëjë çfarëdo që kërkojnë vendet anëtare të BE. Dhe një nga gjërat që ata janë të sigurt për të kërkuar është normalizimi i plotë i marrëdhënieve me Prishtinën”.

Gjithsesi, ai thotë se ka frikë, se disa njerëz në Beograd dhe Prishtinë mund të ndjejnë njëfarë urgjence për shkak të premtimit të Presidentit Donald Trump për një ceremoni “Rose Garden”.

Në fund, Serwer thotë se megjithatë do të ishte i lumtur të shihte presidentët Vuçiq dhe Thaçi të arrinin një marrëveshje më shpejt se sa më vonë.

“Kosova madje mund të dëshirojë të ofrojë koncesione. Por, për të shitur sovranitetin tuaj për ‘një tas qull ose një ceremoni Rose Garden’, do të ishte një gabim historik dhe i pafalshëm”, ka paralajmëruar në fund analisti Daniel Serwer.