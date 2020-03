Kryesia qëndrore e Partisë për Veprim Demokratik në mbledhjen e përfunduar pak më parë ka nominuar Shaip Kamberin, kryetarin e PVD-së, kandidat për Deputet në zgjedhjet parlamentare të 26 Prillit.

Shaip Kamberi, kryetari i PVD-së, do të jetë kandidati me numër 1 në Listën e përbashkët të partive politike shqiptare të dakorduar me iniciativë të Ministrit Cakaj në Tiranë 🇦🇱🇦🇱dhe të nënshkruar nga kryetarët e pesë partive politike shqiptare🤝🤝🤝.

Kryesia e PVD-së ka propozuar poashtu Edita Asllanin nga Presheva, kandidate për Listën e përbashkët për këto zgjedhje.

Në mbledhjen e Kryesisë qëndrore janë emëruar edhe përfaqësuesit e PVD-së që do të jenë pjesë e Shtabit të përbashkët zgjedhor për zgjedhjet parlamentare./presheva.com/