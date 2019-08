Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Mark Esper ka konfirmuar vdekjen e Hamza Bin Ladenit, djalit të themeluesit të grupit, Al-Kaida, Osama bin Laden.

“Kështu kam kuptuar unë”, ka thënë Esper në një intervistë për Fox News, kur është pyetur nëse Hamza Bin Laden është i vdekur, transmeton agjencia e lajmeve, AFP.

“Nuk kam detaje për këtë rast. Edhe nëse do të kisha, nuk jam i sigurt nëse do të mund t’i ndaja me ju”, ka shtuar ai.

Mediat amerikane kanë raportuar në fillim të muajit gusht se bin Laden është vrarë në dy vjetët e fundit në një operacion që ka përfshirë Shtetet e Bashkuara, dhe zyrtarë të inteligjencës.

Mirëpo presidenti amerikan, Donald Trump dhe zyrtarë tjerë të lartë kanë refuzuar të konfirmojnë apo mohojnë një gjë të tillë publikisht.

“Nuk dua të komentojë këtë gjë”, ka thënë Trump kur është pyetur nga gazetarët.

Departamenti amerikan i Shtetit pati ofruar miliona dollarë për ata që kanë informacione rreth vendit ku ndodhet Hamza, fëmija i 15-të, i Osama bin Ladenit.

Ai është konsideruar edhe si “trashëgimtar i xhihadit”, pasi ka bërë thirrje për sulme në Shtetet e Bashkuara dhe shtete tjera.

Këto thirrje kanë bërë që ai të fitojë vëmendjen e ekstremistëve të rinj në Al-Kaida, grup që ka kryer sulmet e 11 shtatorit më 2001 në SHBA duke lënë të vdekur gati 3,000 persona.