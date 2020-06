Shqipëria të hënën hap kufijtë tokësorë me vendet fqinje, njëherësh edhe sezonin turistik. Ministri i Turizmit, Blendi Klosi, gjatë një takimi që zhvilloi të dielën me operatorët turistikë në Vlorë, ka shpjeguar se vendimi i parë i njoftuar është shtyrja e sezonit deri në datën 15 nëntor, për t’ua mundësuar bizneseve të rikuperojnë kohën e humbur nga pandemia COVID-19.

Në bazë të rregullave të reja, të gjitha restorantet dhe hotelet do të duhet që të aplikojnë nga 1 qershori në e-Albania për të marrë licencë. Ministri paralajmëroi se nëse do të konstatohet shkelje e protokollit shëndetësor do të ketë gjobë dhe pezullim të licencës.