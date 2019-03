Zv. kryeministrja dhe ministrja e Mbrojtjes, Radmilla Sheqerinska po qëndron për vizitë pune në SHBA, ku ditët në vijim do të ketë takime me përfaqësuesit e lartë në Pentagon dhe në Shtëpinë e Bardh, me senatorët, kongresmen dhe diplomatë të NATO-s. Sheqerinska do të mbajë fjalim hyrës në Konferencën e NATO-s për ndërtimin e integritetit me temë “Ndërtimi i institucioneve të afta dhe përgjegjëse për fuqizimin e aspiratave tona”. Gjatë vizitës ajo, do të merr pjesë në debatin të organizuar nga ndikimi tink-tenk “„German Marshal Fund“ me temë “NATO dhe më gjerë” dhe të mbajë ligjëratë në kolegjin për siguri ndërkombëtare.