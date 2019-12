Para se të njoftoheshin AirPods Pro, kishte zëra se AirPods të Apple mund të vinin me tiparin e anulimit të zhurmës, të cilat përfundimisht u vërtetuan si të vërteta.

Tani duket sikur Samsung mund të kërkojë të bëjë të njëjtën gjë me Galaxy Buds dhe falë imazheve të rrjedhura, ne kemi një ide se si mund të duken Galaxy Buds e ardhshme.

Kjo bazohet në imazhet e zbuluara nga ekipa në XDA Developers në APK më të fundit të aplikacionit SmartThings të Samsung, që do të thotë se sa i përket imazheve të rrjedhura, ato janë mjaft valide.

Sidoqoftë, nëse po shpresonit për një dizajn të ri, mund të zhgënjeheni pasi pamjet e lëshuara sugjerojnë që Samsung mund të mos ketë ndryshime në dizajnim.

Përveç imazheve të rrjedhura, nuk dihet shumë më tepër për dëgjuset përveç spekulimeve se ato mund të shfaqin anulimin aktiv të zhurmës.

Ne imagjinojmë që Galaxy Buds + do të shpallet në CES 2020, ose skenari më i mundshëm do të jetë në ngjarjen e Samsung në pjesën e hershme të vitit, ku ata do të shpallin Galaxy S11.