Formula për përgatitjen e kafes është zbuluar nga shkencëtarët dhe ka rezultuar që gjithë kohës përgatisim kafen në mënyrë të gabuar

Ekipi i ekspertëve ka punuar në këtë drejtim dhe ka zbuluar cilat veprime e bëjnë të përsosur një filxhan kafe.

Sekreti është që përdorni kokrra të vogla dhe kafen nuk e bluani në tërësi para përdorimit.

Shumica e njerëzve kafen e bluajnë deri sa të bëhet pluhur, sepse natyrisht askush nuk dëshiron që copëzat e kafes të pluskojnë në filxhan.

Ekspertët këshillojnë përdorimin e sasisë më të vogël të kafes me rastin e zierjes si edhe bluarjen e saj të vrazhdë.

Njohësit e mëdhenj të kafes do t’ju thonë që me bluarjen e mirë në mulli të kafes përftohet përzierja më e mirë e hidhësisë dhe thartirës.

Është zakon që për një filxhan kafe ekspres të bluhen 20 gramë kafe, sa të jetë e mundshme më mirë dhe më imët.

Shkencëtarët thonë që sasia duhet të zvogëlohet në një të katërtën, sepse në atë mënyrë jo vetëm që do të kursehet pasuria dhe kafja më e mirë do të na bëhet më e lirë, por edhe kafja juaj e mëngjesit do të jetë më e mirë.

Kur është kafja shumë e imët dhe e bluar shumë mund të dështojë ndonjëra ndër aromat e saj kryesore.