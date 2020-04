Sqarim

Kryetari i Komunës së Bujanocit z. Shaip Kamberi, më 09.04.2020 i ka dhënë një deklaratë gazetës lokale “Bujanovaçke”, në gjuhën serbe, duke sqaruar arsyet e bllokimit të llogarisë së komunës, me ç`rast punëtorët e komunës nuk kanë mundur t`i marrin rrogat për muajin mars 2020.

Ju bëjë me dije se borxhi i shkollës së mesme “Sezai Surroi”, në vlerë totale prej 361078.64 dinarë, është bërë para shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme. Komplet dokumentacioni iu është dorëzuar shërbimit të financave, pas kryerjes së procedurave ligjore. Mirëpo edhe pas 45 ditëve borxhi nuk është paguar nga ana e shërbimit të finacave të komunës, ku në bazë të ligjit në fuqi vie deri te bllokimi i llogarisë së institucionit. Mësimi i rregullt në shkolla është ndërprerë më 15.03.2020 me vendim të qeverisë, për shkak të pandemisë COVID-19. Nxënësit përcjellin mësimin në distancë. Komplet inçizimi i materialit mësimor, për shkolla fillore me mësim në gjuhën shqipe, është përgatitur në shkollën e mesme “Sezai Surroi”

Mendoj se kryetari Kamberi nuk ka informata të sakta dhe nuk ka arsye të akuzojë shkollën e mesme për bllokim të llogarisë së komunës.

Urojmë që sa më parë të debllokohet zhirollogaria e komunës së Bujanocit.

Drejtori i shkollës së mesme

Zejni Fejzullahu