Sado të paqëndrueshëm apo të çuditshëm mund të jenë, qimet e hundës tuaj luajnë një rol të rëndësishëm për t’ju mbajtur të shëndetshëm. Dhe ka një arsye shumë të fortë pse nuk duhet t’i heqësh ato.

Ekipi video i Business Insider bisedoi me doktor Erich Voigt, një otolaringolog (do të thotë se ai trajton sëmundje dhe çrregullime që lidhen me veshin, hundën dhe fytin) në Universitetin e New York. Ai përshkroi atë që po ndodh në hundën tuaj me qimet që filtrojnë të gjitha gjërat që ju frymë në çdo ditë.

Ekzistojnë dy lloje të qimeve të hundës që janë thelbësore: ato që mund të shihni dhe dëshironi t’i hiqni të quajtura vibrissae, dhe qilimat mikroskopike, të cilat janë përgjegjëse për filtrimin e mukusit dhe lëvizjen e tij në pjesën e prapme të hundës, ku mund të hyjë në stomak.

Vibrissae janë përgjegjëse për të mbrojtur hundën nga mbeturinat më të mëdha që tentojnë të hyjnë gjatë frymëmarrjes.

Nëse i heq ato qime, mikrobet dhe grimcat pranë folikulave mund të futen brenda dhe të shkaktojnë infeksion.

Zona në fytyrë midis gojës dhe hundës e cila quhet ndryshe edhe si “trekëndëshi i rrezikut” sepse është mjaft e ndjeshme dhe çdo infeksion që krijohet mund të kalojë në tru.

Kjo për shkak se të njëjtat venat që mbajnë gjak jashtë hundës takohen me venat që bartin gjak edhe nga truri. Prandaj këto mikrobe mund të çojnë në kushte si meningjiti (në të cilin membranat mbrojtëse në palcën kurrizore dhe trurin bëhen të përflakur) ose abscesi i trurit (një lloj tjetër i inflamacionit dhe ënjtjes që ndodh në truri, në lidhje me një infeksion).

Këto lloje të infeksioneve janë të rralla, por ato mund të shkaktojnë telashe serioze për njerëzit me sistem imunitar të dobësuar. Dhe, në varësi të llojit të infeksionit (meningjiti bakterial, për shembull), infeksionet mund të jenë ekstreme dhe në disa raste vdekjeprurëse.

Kështu që herën tjetër në vend që ta këpusni një qime duhet ta shkurtoni, në këtë mënyrë “trekëndshi i rrezikut”, të mos bëhet një problem i rëndësishëm për shëndetin tonë.

