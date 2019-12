Moti i keq me stuhi dhe reshje të dendura shiu ka përfshirë të gjithë vendin.

Në Elbasan, moti ka shkaktuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve në disa akse rrugore. Në aksin rrugor Elbasan-Librazhd-Qafë Thanë rruga është bllokuar herë pas here si pasojë e rrëshqitjes së gurëve dhe inerteve nga malet.

Disa rruge dytësore që lidhin fshatrat me qendrat urbane janë përmbytur.

Sasia e madhe e reshjeve ka rritur prurjet në lumin Shkumbin dhe Devoll.

Stuhia ka prekur edhe kryeqytetin, ku në disa zona ka patur rrëzime të pemëve.

Stuhia ka shkaktuar përmbytje dhe bllokime rrugësh edhe në qarkun e Gjirokastrës, ku është përmbytur rruga hyrëse e qytetit dhe një banesë në lagjen Dunavat. Për shkak të rënies së pemëve u bllokua për pak kohë edhe aksi nacional Këlcyrë – Tepelenë.

Problematike situata paraqitet edhe ne zonat bregdetare. Era e fortë ka rritur dallgëzimin në bregdet duke bërë që Saranda, Durrësi dhe Vlora të pezullojnë totalisht lundrimin detar.

Si pasojë e motit të keq, trageti i linjës Brindisi-Vlorë u ankorua në port pas 14 orësh në det.

Po ashtu edhe dy tragetet e linjës Bari-Durrës kanë mbërritur me 3 orë vonesë në port.

Veç problemeve në det, moti i keq ka bërë të pamundur vijimin e ndeshjes Flamurtari-Teuta, e cila u ndërpre për shkak të përmbytjeve në stadium.

Sinoptikanët thonë se moti i keq do të jetë prezent edhe në fillimin e javës. E marta do të sjellë reduktim të reshjeve, por temperatura të ulëta të cilat do të shkojnë deri në -5°C.