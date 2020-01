Alternativa për Ndryshim nga viti 2015 e këtej ka kaluar nëpër tri palë zgjedhje e që në të trija rastet i ka fituar duke patur parasysh në katër vitet e fundit.

Andaj edhe kësaj here APN do ta fitoj komunën e Bujanocit në zgjedhjet lokale që do të mbahen këtë vit ka thënë gjatë një interviste për portalin preshevacom kryetari i APN-së, Shqiprim Arifi.

Partitë e tjera të Bujanocit janë parti të vjetra të cilat me lidershipin e tyre kanë dhënë mesazhin se nuk janë të interesuara të menaxhojnë një komunë të demaskuar që e kanë shkatrruar me vite, thotë Arifi.

APN trashëgoi komunën e Preshevës në gjendje edhe më të keqe kur fitoi zgjedhjet në vitin 2016 e që tani qytetarët po e shohin ndryshimin, e njejta gjë do të ndodhë edhe me komunën e Bujanocit thotë kryetari i APN-së, Shqiprim Arifi.

Arifi ka potencuar se beson fuqishëm edhe tek çdo qytetarë i komunës së Bujanocit të cilët veç e kanë kuptuar realitetin.

Këtë herë do ta bëjmë ndryshimin edhe në Bujanoc duke i sjellur fitore APN-së ka thotë Arifi./presheva.com/