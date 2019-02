Kërkesa e shqiptarëve të Luginës që të jenë pjesë e delegacionit negociues në bisedimet Prishtinë- Beograd janë paksa komplekse për Delegacionin Evropian. Mundësitë teknike që të jemi pjesë e këtyre bisedimeve i kemi sqaruar në takimin e përbashkët që kishim me delegacionin evropian, ka thënë për portalin preshevacom, kryetari i komunës, Shqiprim Arifi.Ai ka rikujtuar ata se ekziston mundësia që një përfaqësues nga Lugina të bëhet pjesë e ekipit negociator në vendin e rezervuar që është për një Organizatë Joqeveritare.

Delegacioni Evropian ka konfirmuar Arifin se Lugina do të jetë temë që do të diskutohet në bisedimet në Bruksel dhe se të drejtat e shqiptarëve do të kërkohen konform reciprocitetit me serbët që i gëzojnë të drejtat e tyre në Kosovë.Shqiprim Arifi ka deklaruar në konferencën për media se kjo nuk është plotësim i kërkesave maksimale të shqiptarëve të Luginës së Preshevës duke ditur vullnetin qytetarë që të jemi pjesë e Republikës së Kosovës dhe pa këmbim territoresh./presheva.com/