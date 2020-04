Këshilltari në KK të Medvegjës Muharrem Salihu përmes një postimi në Facebook ka bër të ditur vështirësit me të cilat po ballafaqohen shqiptarët e kësaj komune, në veçanti me problemin e fundit që pushteti lokal po mundohet me këmbëngulm të menaxhoj me donacionin e qeverisë Kurti për shqiptarët e Komunës së Medvegjës.

Postimi i plotë:

Sot, ne KK Medvegje vazdhdoi debati lidhur me ndihmen financiare ne vlere prej 100 000,00 Euro e akorduar pak dite me pare nga Qeveria e Kosoves per kete Komune. Vlen te ceket se as sot drejtuesit komunal nga radhet e komunitetit Serb, nuk gjeten forcen te pranojne kerkesen tone, te dt.28.04.2020, per menaxhimin e perbashket te ketyre mjeteve. Debati ishte kryesisht ne mes dy komuniteteve te asambleisteve shqiptare nga njera ane dhe organeve drejtuese te Komunes,nga radhet e komunitetit Serb nga ana tjeter. Shihej qartazi se vazhdimi i diskriminimit te shqiptareve ne Medvegje po peson mutacion ashtu sikur edhe COVID-19. Ndersa shpresohet se per COVID-19, nje dite do te kete edhe nje vaksine qe e sheron plotesisht, tek persekutimi i shqiptareve ne Medvegje nuk po shihet asgje ne horizont. M.Salihu