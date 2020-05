Shtabi i i Krizave do të takohet sot, njoftoi Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabiq.

Ai do të shqyrtojë çështjen e hapjes së mundshme të vendkalimeve kufitare ndërmjet Serbisë qendrore dhe Kosovës, përcjell presheva.com.

“Unë do të insistoj që ajo të zgjidhet sa më shpejt që të jetë e mundur, kjo është në interesin tonë më të madh. Do të shohim që ne do ta zgjidhim atë nesër,” u tha Brnabic para gazetarëve.