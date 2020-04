Shtëpia e shëndetit në Preshevë paraqet kronologjinë e aktiviteteve njëmujore pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme

Sot një muaj (15.03) në Serbi është shpallë gjendja e jashtëzakonshme.

Më poshtë po paraqesim itinerarin e e disa nga masat që i kemi marë ne si Shtëpi e shëndetit nga kjo kohë e gjendjes:

15.03.2020 – Publikimi i informacioneve të numrave të telefonit dhe termineve për pacientë

15.03.2020 – Auto ambulancë e posatçme për të dyshuarit me Corona virus nga komuna e Preshevës

16.03.2020 – Kërkesa për izolimin e migrantëve nga kampi i refugjatëve

18.03.2020 – Ndryshimi i orari të shtëpisë së shëndetit prej ora 07 – 18

18.03.2020 – Krijimi i kushteve për ambulancën për pacientë me simptome

19.03.2020 – Dezinfektimi i objekteve të shtëpisë së shëndetit

19.03.2020 – Ndalohet dhënia e çertifikatave për shoferë dhe shtyerja për një afat për 1 muaj

20.03.2020 – Dezinfektimi i stacioneve shëndetsore dhe ambulancave në bashkësitë lokale

20.03.2020 – Pajisja e të gjithë personelit shëndetsorë me masa mbrojtëse, syze

20.03.2020 – Reduktimi i stafit në stomatologji dhe laborator deri në vendim të radhës

22.03.2020 – Dezinfektimi i tërë oborrit të shtëpisë së shëndetit nga NP Moravica

23.03.2020 – Hapja e ambulancës me simptima CoVID për fëmijë dhe të rritur

26.03.2020 – Vizitë kampit të refugjatëve dhe këshillat për personelin tonë mjeksorë

26.03.2020 – Pregaditja e ambulancës për CoVID me analiza shtesë – Rtg dhe laborator

26.03.2020 – Pregaditja e veturës së posaçme për bartjen e pacientave nga kufiri tek Banja e Bujanocit

27.03.2020 – Bartja e pacientit të parë nga kufiri Preshevë – Tabanoc për Banjën e Bujanocit, ora 08:00

27.03.2020 – Përpilimi i listës prej 20 motrave medicinale për marrjen e brisit për të dyshuarit e CoVID

28.03.2020 – Kursi i motrave dhe teknikëve medicinal për marjen e brisit të CoVID-19

30.03.2020 – RTG i mushkërive dhe analizat e gjakut tek pacientët të dyshuar me CoVID

02.04.2020 – Ndryshimi i orarit të punës në ambulantën CoVID 07 – 22h

07.04.2020 – Shpërndarja e maskave dhe dorezave për qytetarë

08.04.2020 – Shpërndarja e maskave dhe dorezave për qytetarë

12.04.2020 – Dezinfektimi i oborrit nga ushtria me Natrium hipoklorit

13.04.2020 – Vendosja e denzobarierave në hyrje të SHSH dhe të lokaleve

Vazhdoni të qëndroni në shtëpi, mbani distancën sociale, pastroni duart.

Mos dil pa nevojë

Njofton drejtori i Shtëpisë së shëndetit “Presheva” në Preshevë, dr. Driton Salihu