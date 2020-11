Përkundër faktit se Qeveria në Serbi njoftoi se do të jetë e mundur të hyni prej sot pa test negativ PCR, kjo nuk do të jetë e mundur.

Qeveria shpjegon se masa do të hyjë në fuqi këto ditë pas përfundimit të të gjitha procedurave administrative.

Vendimi u mor nga kryeministri Zoran Zaev së bashku me kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe presidentin serb Aleksandar Vuçiç, por megjithëse qeveria maqedonase njoftoi pas takimit se masa do të hynte në fuqi sot, Vuçiç tha të shtunën se shtetasit e RMV do të mund të hyjnë në Serbi pa test PCR negativ nga 10 nëntori.