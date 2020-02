Pavarësisht nëse është njohje biometrike për të kaluar përmes sigurisë, një aplikacion i linjës ajrore që ju tregon nëse fluturimi juaj është vonuar ose pa Wi-Fi dhe zona për mbushje për të gjithë udhëtarët, nuk ka asnjë dyshim që teknologjia këtë dekadën e kaluar ka ndihmuar në përmirësimin e përvojës së aeroportit për fluturuesit në gjithë botën.

Si saktësisht do të vazhdojë të bëjë ndryshime në 10 vjetët e ardhshme?

Në fakt, pyetja më e mirë mund të jetë: si nuk do të bëhet?

E ardhmja është afër

“Teknologjia do të luajë një rol shumë më të madh në aeroportet sesa ka pasur në të kaluarën dhe do të jetë shtytësi kryesor në krijimin e çdo aspekti të një udhëtimi të qetë”, thotë Sherry Stein, drejtuesi i teknologjisë për SITA, një kompani teknologjike që ofron Shërbime informatike dhe telekomunikuese për industrinë e transportit ajror, transmeton Scan.

Nina Brooks, drejtore e sigurisë, lehtësimit dhe IT për aeroportin për Aeroportet Këshilli Ndërkombëtar, pajtohet dhe shton se risitë teknologjike sot janë veçanërisht kritike për mënyrën se si funksionon një aeroport sepse numri i pasagjerëve global pritet të jetë më shumë sesa dyfish deri në vitin 2040.

Sipas ACI, 2018 pa 8.8 miliardë fluturues; në vitin 2040, ai numër pritet të kalojë në 19.7 miliardë fluturues.

Siguria biometrike

Deri më sot, sipas Brooks, rreth disa qindra aeroporte në të gjithë botën po testojnë identifikimin biometrik, një teknologji që verifikon identitetin e një fluturimi përmes gjurmëve të gishtërinjve ose tipareve të fytyrës dhe i shpejton ato përmes një aspekti të udhëtimit të tyre, siç është siguria ose konvikti.

Duke ecur përpara, megjithatë, përdorimi i biometrikës do të rritet në mënyrë eksponenciale, thotë ajo. “Gjithnjë e më shumë aeroporte dhe linja ajrore po bashkëpunojnë për të provuar teknologjinë për herë të parë ose po zgjerojnë programet që ata tashmë kanë në vend”.

Inteligjenca artificiale

Inteligjenca artificiale, e përmendur si AI, është e rrallë në aeroporte në krahasim me biometrikën, por kjo së shpejti do të ndryshojë.

“Ndërsa aeroportet bëhen më të ngarkuara, aeroportet, linjat ajrore dhe organizatat e sigurisë do të bashkëpunojnë për t’u mbështetur gjithnjë e më shumë në AI për të qëndruar të sigurt, efikas dhe proaktiv”, thotë Brooks.

Autoriteti Portual i Nju Jorkut dhe Nju Xhersi, për një, po investojnë në pajisjet e kontrollit të bagazheve si për çanta kontrolli ashtu edhe për çanta transportuese që përdor teknologjinë AI. Drejtori ekzekutiv i Autoritetit Portual, Rick Cotton, thotë se kjo pajisje ka aftësinë për të identifikuar çdo çantë në lidhje, shpejt t’i dërgojë ato tek një agjent TSA për shqyrtim shtesë dhe pastaj përsëri në aeroplan ose pasagjerë.

Aplikacione më të mira

Aplikacionet e aeroportit dhe linjës ajrore janë larg nga të rejat, por nga viti 2020 deri në vitin 2030, ato do të bëhen shumë më të sofistikuara, sipas Stein dhe Brooks.

“Këto aplikacione përfshijnë ato për fluturime dhe ato për të gjitha palët e përfshira në drejtimin e një aeroporti nga personeli i sigurisë tek punonjësit e linjës ajrore”, thotë Brooks.

Aplikacionet e aeroportit të pasagjerëve, për shembull, do të kenë gjithnjë e më shumë informacion mbi motin, trafikun ajror, informacionin e portave, parkimin dhe kohën e pritjes së sigurisë. Disa madje do të pajisen me sisteme informacioni gjeografik (GIS) që japin harta fluturues për ato që kërkojnë, përfshirë edhe kafenenë më të afërt ose portën e tyre të nisjes.