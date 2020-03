Larja e shpeshtë e drejtë e duarve është jashtëzakonisht e rëndësishme që të pengojmë përhapjen e bacileve dhe viruseve, posaçërisht është bërë domosdoshmëri nga shfaqja e coronavirusit

Problemi me larjen e tepërt të duarve është që ato nuk mund të thahen, përflaken dhe fillojnë të na kruhen.

Kjo gjë u ndodhë shumicës në disa ditët e fundit – të cilët vijnë ankohen për lëkurë të thatë dhe të pëlcitur të duarve të cilat u kruhen.

Për të penguar dëmtimet e këtilla të lëkurës, mund të filloni të përdorni sapun pa aromë, i cili përmban më pak përbërës të cilët irritojnë lëkurën.

Veç kësaj, rekomandohet që të përdorni krem hidratimi apo yndyrë pas çdo larjeje të duarve, ndërsa losionet duhet shmangur, sepse ato janë nuk kanë dendësi dhe shpesh përmbajnë alkool.

Losionet nuk janë zgjedhje e keqe, mirëpo kremrat dhe yndyrat janë më të mira dhe kanë dendësi më të madhe.

– Vazelina, për shembull, është yndyrë, dhe ajo e bën mirë punën – Dr. Samer Jaber, nga ordinaca “Washington Square Dermatology“ dhe propozon t’i shmangni produktet me aroma.

Nëse duart ju kruhen apo ju rrjedhin gjak për shkak të thatësisë, duhet t’i lyeni me vazelinë dhe të përdorni doreza pambuku kur të flini gjumë. Në mëngjes duart do t’ju jenë të shëruara.

Nëse edhe këto nuk ndihmojnë, me siguri është koha të këshilloheni me dermatologun, i cili me siguri do të mund t’ju japë kremin që do t’ju ndihmojë më shumë.