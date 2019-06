Masat e sigurisë për Donald Trump gjatë vizitës së tij në Britani, janë të jashtëzakonshme. Për sigurinë e tij janë angazhuar mijëra policë britanikë, ndërkohë që qeveria e këtij vendi ka shpenzuar rreth 25 mln paund vetëm për sigurinë e presidentit amerikan.

Ky i fundit shoqërohej nga 14 makina, dhe natyrisht “Bisha” presidenciale me të cilën udhëton Trump, e cila është e vështirë të sulmohet pasi e mori atë nga Buckingham Palace në Westminster Abbey pasi ai kishte fluturuar më parë me helikopter për të takuar Mbretëreshën.

Bëhet fjalë për veturën 1.5 milion dollarë, e cila iu prezantua presidentit gjatë vitit të kaluar dhe u zëvendësua me “Cadillac One” që e kishte përdorur ish-presidenti amerikan Barack Obama.

Modeli më i ri i “Bishës” është i pajisur me teknologjinë më moderne, xhamat i ka të blinduar, gomat nuk shpohen dhe brenda kabinës ka telefon satelitor.

Ai gjithashtu është i ideuar t’i rezistojë plumbave të pushkëve automatike, gazit lotsjellës, e në rast të ndonjë lëndimi, brenda veturës ka doza gjaku me grupin Rh-negativ siç e ka edhe presidenti, raportojnë mediat.

Nëse dikush hap derën e makinës dhe është i pa autorizuar, pëson një goditje prej 120 volt që mund të tronditet dhe rrëzohet.

Qindra agjentë të shërbimit të fshehtë amerikan dhe britanik, ishin angazhuar ndërkohë në rrugët e Britanisë.

Gjithçka, për të siguruar njeriun më të rëndësishëm të planetit.

I rrethuar nga nëntë policë elitë të Metropolitan Police, kolona përfshiu edhe një version të zogjve të “The Beast”, një SUV me ngjyrë të zezë që mbante agjentë mbrojtjes të armatosur rëndë dhe një automjet me anëtarët e ekipit të kundërsulmit të elitës së Shërbimit Sekret, të pajisur me gjithçka nga syzet e shikimit të natës dhe granatat e tronditjeve për të mbrojtur presidnetin.

Një automjet drejt pjesës së pasme të flotës ka kryer ‘njësinë e zbutjes së materialeve të rrezikshme’, me sensorë për të zbuluar sulme bërthamore, biologjike ose kimike dhe pajisjen për t’iu përgjigjur atyre.

Konvoji gjithashtu përfshin një sistem të komunikimit satelitor që i lejon Presidentit të dërgojë dhe të marrë mesazhe në rrjetin e sigurt të Pentagonit, madje edhe në rast të luftës bërthamore. Një tjetër automjet mund të bllokojë sinjale që mund të shpërthenin bomba në distancë.

Një tjetër mban gjithashtu mjekun e Trump dhe një ndihmës të lartë ushtarak me një çantë të njohur si ‘futbolli’, që përmban kodet bërthamore të lëshimit të raketave.

Flota e mahnitshme e makinave, si dhe aeroplanë të blinduar, fluturuan nga Amerika para vizitës. Një numër i tyre, përfshirë “The Best”, ishin parë duke u mbushur në një stacion benzine në Londër të dielën.