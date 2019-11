Momente emocionuese me Smerald Spahiu, koncert maester Spanjë , drejtor artistik i Albanian Excellence.

Spahiu dhuroi të enjten për fëmijet e kampit të të dëmtuarve nga tërmeti, pranë stadiumit në Durrës, tinguj magjik Të violinës së tij !!!

Faleminderit me këngën e flamurit, ishin fjalët e zemrës që i tha një fëmijë në kamp i cili interpretoi me violinën e Spahiut këtë këngë kushtuar flamurit shqiptar pikërisht me 28 nëntor.

Spahiu ndodhet në Shqipëri me ftesë të Albanian Excellence, për një koncert që do të organizohej në 27 nëntor në Vlorë, por që u anullua për shkak të tërmetit tragjik të 25 nëntorit.

Kjo ishte një iniciativë e Albanian Excellence në solidarizim të situatës tragjike që po kalon vendi./presheva.com/

Videoja : Albanian Excellence