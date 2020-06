Në Maqedoninë e Veriut sot skadon gjendja e jashtëzakonshme tetë ditëshe e shpallur nga presidenti i vendit, Stevo Pendarovski, duke i hapur rrugë zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 15 korrikut, përcjell INA.

Gjendja e jashtëzakonshme u shpall për shkak të gjendjes me pandeminë me koronavirusin, e cila pamundësoi mbajtjen e zgjedhjeve të caktuara më 12 prill.

Liderët e partive kryesore politike javëve të fundit arritën marrëveshje që vendi të shkojë në zgjedhje më 15 korrik.

Në zgjedhjet e parakohshme do të marrin pjesë 15 koalicione dhe parti me 1598 kandidatë. Fushata starton të mërkurën më 24 qershor.

Votimet do të zgjasin për tre ditë dhe se orari i votimeve do të jetë deri në ora 21.00, për shkak të situatës me pandeminë. Më 13 korrik do të votojnë personat që janë në karantinë shtëpiake dhe ata në vetizolim.

Më 14 korrik do të votojnë të sëmurët, të burgosurit dhe personat e tjerë të paraparë me kodin zgjedhor. Më 15 korrik kutitë e votimit do të hapen në ora 7 të mëngjesit, për tu mbyllur në ora 21. (INA)