Lëvizja Vetëvendosje dhe LDK sot do të bëjnë përpjekjet e fundit për të arritur ose jo koalicionin qeveritar.

Në orën 14:00 në Kuvend, priten të takohen kryetari i Vetëvendosjes dhe ai i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Ky takim vjen pas takimit të mbajtur sot i cili zgjati në më shumë se 3 orë por takim i cili rezultoi edhe sot pa marrëveshje për bashkëqeverisje.

Poashtu VV-ja do të mbajë mbledhjen e kryesisë në orën 10:00 ku do të vendime të lidhura me bisedimet me LDK-në për bashkëqeverisje.