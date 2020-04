Ministri i policisë Nebojsa Stefanoviç tha që ishte lajm i rremë ao që po qarkullonte në rrjetet sociale se ditën e mërkurë do të bëhet ora policore 24-orësh.

“Informacioni që po qarkullon në rrjetet sociale në lidhje me futjen e ores policore 24-orëshe, si dhe se qytetarët do të marrin një mesazh me shkrim për të dalë jashtë, janë lajme të rreme,” tha Ministri Nebojsa Stefanovic në Twitter.