Sapo keni përfunduar një stërvitje të vështirë dhe jeni aq të motivuar sa doni menjëherë të bëni një tjetër?

Mund të jetë joshëse, por nuk do t’i bënit trupit tuaj ndonjë favor. Duhet të pushoni dhe të rikuperoheni nga puna e vështirë. Për këtë janë ditët e pushimit.

Ne do t’ju themi se cilët janë gabimet që duhet të shmangni dhe si të përfitoni sa më shumë nga ditët e rimëkëmbjes.

1. Ju nuk i organizoni ditët tuaja të pushimit

Ditët e pushimit duhet të jenë pjesë e rregullt e planit tuaj të trajnimit. Kjo ka të bëjë me momentin kur trupi ka shansin të rikuperojë dhe përpunojë përparimin që keni bërë.

Kur punoni jashtë, muskujt tuaj zgjerohen në maksimum, gjë që stimulon rritjen. Muskujt duhet të përshtaten me përpjekjen e shtuar dhe niveli i performancës tuaj do të përmirësohet.

Por stimulimi i muskujve është vetëm fillimi.

Hipertrofia (një rritje në madhësinë e qelizave të muskujve në reagim ndaj stimujve) ndodh vetëm në ditët e pushimit. Kjo është arsyeja pse është kaq e rëndësishme të caktoni kohë për rikuperim midis stërvitjeve tuaja.

2. Ju nuk e dëgjoni trupin tuaj

Sa më shumë përvojë të keni me ushtrimin, aq më të vetëdijshëm bëheni për atë që i nevojitet trupit tuaj.

Lodhja, letargjia dhe dobësia e muskujve janë shenja që e keni kapërcyer. Kjo mund të shkaktohet duke punuar shumë pa bërë pushim për t’i dhënë kohë trupit tuaj për rikuperimin e muskujve.

Në këtë pikë, trupi juaj nuk mund ta përpunojë më shumë stimulimin e muskujve dhe performanca bie. Motivimi për të vazhduar punën gjithashtu fillon të zhduket.

Trupi juaj “po qan”për një pushim të merituar. Nëse doni të vazhdoni të bëni përparim, vërtet duhet të akordoni.

Rikuperimi është po aq i rëndësishëm sa stërvitja!

3. Ju “shtrydheni” gjatë stërvitjes

Ndonjëherë është e vështirë t’i rezistosh shtrydhjes në një stërvitje në vend që të marrësh një ditë pushimi, por mos harroni, thjesht po vendosni frenat në përparimin tuaj.

Trupit i duhet një shans për t’u rikuperuar, për t’u forcuar. Të mos merrni kohën e duhur për të pushuar vetëm do të ngadalësojë rritjen e muskujve dhe me kalimin e kohës, do të filloni të pyesni veten pse nuk po shihni rezultate, këshillon Class.

Një tjetër rrezik i stërvitjeve spontane është që ju nuk i bëni ushtrimet sa duhet, ose mbingarkoni grupe të caktuara të muskujve, gjë që rrit rrezikun e lëndimit. Prandaj është lëvizje e zgjuar të ndjekësh një plan trajnimi me një qëllim.

4. Ju nuk ushqeheni mjaftueshëm në ditët e pushimit

Natyrisht që digjni më pak kalori në ditët e rimëkëmbjes sesa në ditët kur punoni. Por mos filloni të hani më pak, sepse keni frikë se mos shtoni peshë. Ju duhet ta ushqeni trupin me energji dhe lëndë ushqyese në ditët e pushimit, në mënyrë që muskujt të kenë atë që u nevojitet për t’u rritur.

Mbani mend: një dietë e ekuilibruar mund të forcojë performancën tuaj atletike.

5. Ju jeni dembelë

Të mos bësh asgjë për një ditë, mund të jetë relaksuese. Sidoqoftë, provoni ta përdorni ditën e pushimit për shërim aktiv. Mos e shtyni veten, por përqendrohuni në aktivitete me intensitet të ulët.