Një person është vënë në pranga nga policia, ndërsa një tjetër ka mbetur i plagosur pas një sulmi me thikë në një xhami në Londër.

“Policia u njoftua për një sulm me thikë në xhami rreth orës 15:10, me atë lokale, dhe mbërriti menjëherë në vendngjarje. Një person u gjet i plagosur me thikë, ndërsa një tjetër u ndalur me dyshimin e tentativës së sulmit.

Rrethanat në të cilat ka ndodhur ngjarja janë ende të paqarta, ndërsa policia ka publikuar edhe një video nga momenti i arrestimit.