Ish-kryenegociatorja për bisedime teknike në dialogun Kosovë – Serbi, i ka reaguar kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, për Mini-Schengenin ballkanik.

Përmes një shkrimi në Facebook, ka thënë se Mini-Schengeni e krijon bërthamën ekonomike për Serbinë e Madhe.

“Se ideja e Mini-Schengenit krijon bërthamën ekonomike për ‘Serbinë e Madhe’ këtë gjithë shqiptarët po e shohin, përveç Edi Ramës. E lumtur me reagimet e mençura dhe strategjike të shqiptarëve për të mbrojtur interesat kombëtare dhe për të penguar neohegjemoninë serbe në Ballkan…”, ka shkruar Tahiri në Facebook.

Lidhur me Mini-Schengenin Ballkanik, ka pasur reagime të ashpra nga liderët politikë të Kosovës.

Rama, të shtunënduke folur për iniciativën e Mini-Shengenit, ka thënë se vendimi për të mos iu bashkuar kësaj nisme po dëmton e Kosovën.

Rama ka thënë se do ta mirëkuptonte mospjesëmarrjen e Kosovës në këto takime rajonale nëse Serbia do të vendoste kushte ose do të kishte klauzola që e përjashtonin Kosovën nga marrëveshjet e mundshme.

Por, sipas tij, asnjëra nga këto – kushtet nga Serbia dhe klauzolat përjashtuese – nuk qëndrojnë.

Nisma për krijimin e Mini-Schengenit Ballkanik, u konkretizua në tetor të këtij viti, pasi BE-ja refuzoi të hapë procesin e bisedimeve me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Ideja e një bashkëpunimi më të ngushtë të shteteve të Ballkanit Perëndimor ishte iniciuar në një samit rajonal në Trieste në vitin 2017, ku vendet pjesëmarrëse ranë dakord për një plan aksion drejt një zonë ekonomike rajonale.

Kjo iniciativë synon lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve si dhe forcimin e nyjave ekonomike në rajon.

Drejtues të shtetit të Kosovës kanë refuzuar ftesat për pjesëmarrje në takimet për Mini-Schengenin , duke thënë se krijimi i tij paraqet zgjerim të ndikimit të Rusisë në Ballkan.