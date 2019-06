Do ishte shumë e lehtë, të vlerësoheshin telefonat e zgjuar në bazë të specifikave që ofrojnë, gjë që do të nënkuptonte, se në krye të listës do dilnin modelet më të shtrenjta – të cilat nuk janë zakonisht, ato që rekomandohen më së shumti.

Ndër faktorët më të rëndësishëm, për rekomandimin e një telefoni, është relacioni ndërmjet vlerës dhe mundësive që ofron. Kjo formë bënë që të rekomandohen telefonat që kanë disa opsione dhe jo dizajn aq të këndshëm, në krahasim me telefonat e sofistikuar, që kanë çmime me nga katër shifra.

Vetëm pse një telefon ofron shumë mundësi, qoftë edhe lavamanin e kuzhinës – opsion që përdoret për ato pajisje shumë të shtrenjta, që ofrojnë shumë mundësi. Logjika e njëjtë, përdoret për gati çdo gjë që do blihej, të gjithë do mendonin nëse gjithnjë do e blinin më të shtrenjtin.

Top telefonat e zgjuar në listë, janë më të mirë që do të mund t’i blini, përndryshe do shpenzoni shumë dhe nuk do e keni telefonin që e doni.

Business Insider ka listuar 20 telefonat e zgjuar që konsiderohet të jenë 20 më të mirët në botë, bazuar në çmimin dhe specifikat, që do i përshtateshin sa më shumë përdoruesit.

20. LG G8 – 700 euro

19. Moto GT – 260 euro

18. Apple iPhone 7 dhe 7 Plus -395 dhe 500 euro

17. LG V40 – 830 euro

16. Razer Phone 2 – 439 euro

15. iPhone 8 – 530 euro

14. Samsung Galaxy S9 – 440 euro

13. iPhone 8 Plus – 615 euro

12. iPhone X – 790 euro

11. Samsung Galaxy S9 Plus – 530 euro

10. iPhone XS dhe iPhone XS Max – 880 dhe 960 euro

09. Samsung Galaxy Note 9 – 700 euro

08. Google Pixel 3 dhe Pixel 3 XL – 700 dhe 790 euro

07. Galaxy S10 – 790

06. Galaxy S10 Plus – 890 euro

05. iPhone XR – 660 euro

04. Galaxy S10e – 660 euro

Në top treshen e listën, janë dy telefona OnePlus, që ndajnë pozitën e tretë dhe të parë.

Ato konsiderohet të kenë çmimin më të përshtatshëm, krahasuar me ofertat që i ofrojnë, derisa dizajni dhe specifikat, janë shumë të dëshirueshme, në krahasim me vlerën për të cilën mund të blihen.

03. OnePlus 6T – 480 euro

02. Pixel 3a dhe Pixel 3a XL – 350 dhe 410 euro

01 .OnePlus 7 Pro – 615 euro