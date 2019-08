Tërmeti që ka goditur Shqipërinë sot rreth orës 15:00, ka bërë që lëvizjet e tokës të dëgjohen edhe në dy komuna të Kosovës.

Sipas të dhënave të faqes të specializuar për tërmete All Quakes – EMSC, bëhet e ditur se Prizreni është goditur me tërmet 4.2 shkallë të Rihterit ndërsa Dragashi me 3.9 shkallë.

Ndërkohë tërmeti në Shqipëri ishte 4.4 shkallë të Rihterit, tërmeti ka goditur Tiranën, Shkodrën dhe Kukësin, ndërsa deri tani nuk raportohet për dëme materiale.