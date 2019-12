Nje donacion Special!

Sa human jane shqiptaret

Halil kete makine e kam ba nijet me ta dhane si donacion ty dhe ti ia jep dikujt ne kompenzim me ndonje banese apo e gjeni dike qe e blen dhe pastaj e gezoni nje familje me strehim.Kjo eshte makina qe na u dhurua si donacion sot nga vellau T.I nga Tetova

Pas takimit me te ne Prizren na dhuroj makinen dhe na tha:

E kam ba nijet me dhene zeqat kete makine, e ka vleren e mire dhe mendoj qe ju munde ta rehatoni nje familje me vleren e kesaj makine

Makina eshte e vitit 2014 dhe eshte e doganuar ne Kosove

Ju lutem mos ma cekni emrin ndersa ne emrin spo ja cekim por vetem inicialet dhe e lusim Zotin me shperbly me te gjjtha te mirat

Halil Kastrati