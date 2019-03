Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në një vizitë që bëri afaristëve në Prizren ka folur edhe njëherë për idenë korrigjimit të kufijve

“Ideja e shkëmbimit të territoreve është ide e keqe. Është pazar. Nuk do të lejoj të ndodh. Me asnjë çmim. Por, dua të potencoj, gjithashtu, jo që do të shtrohet në tavolinë, por s’do të lejoj as që të diskutojë dikush për pavarësinë e Kosovës”

“Ajo çka ne duhet të respektojmë është respektimi i vullnetit të Kosovës si populli më proamerikan duke respektuar këshillat e SHBA-ve”.